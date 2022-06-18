Танцующая «повелительница голубей» попала на видео в Москве

Танцующая с голубями женщина попала на видео и развеселила пользователей сети. Ролик выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».
На кадрах видно, как россиянка ритмично двигается и ведет за собой стаю птиц. В группе женщину в шутку назвали «повелителем голубей».
«Надеемся, повелитель знаком с погодным магом, и договорится о солнечных выходных», — пошутила администрация сообщества.
Видео набрало более сотни одобрительных реакций. Часть пользователей сети удивило поведение женщины, кто-то выразил восхищение.