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48 минут назад

Танцующая «повелительница голубей» попала на видео в Москве

Мослента

Танцующая с голубями женщина попала на видео и развеселила пользователей сети. Ролик выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».

Танцующая «повелительница голубей» попала на видео в Москве
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, как россиянка ритмично двигается и ведет за собой стаю птиц. В группе женщину в шутку назвали «повелителем голубей».

«Надеемся, повелитель знаком с погодным магом, и договорится о солнечных выходных», — пошутила администрация сообщества.

Видео набрало более сотни одобрительных реакций. Часть пользователей сети удивило поведение женщины, кто-то выразил восхищение.

Безумный мир,
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