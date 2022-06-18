Танцующая «повелительница голубей» попала на видео в Москве

Танцующая с голубями женщина попала на видео и развеселила пользователей сети. Ролик выложили в Telegram -канале «Москва сейчас».

На кадрах видно, как россиянка ритмично двигается и ведет за собой стаю птиц. В группе женщину в шутку назвали «повелителем голубей».