Зачем древние сибиряки «оживляли» покойников

Каких только странных, причудливых, а порой и ужасных обычаев не появлялось у древних народов, живших на территории современной России. Одни приносили в жертву собственных детей, другие пахали, раздевшись догола, третьи выдавали женщин замуж за диких зверей. А на берегах Енисея жило племя, которое искренне верило: человеку можно продлить жизнь, даже когда он уже умер.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Такое поверье появилось у жителей долины реки Енисей (Хакасия) примерно во II веке до н.э. и просуществовало около тысячи лет.

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Странная находка

Об этом поверье стало известно благодаря раскопкам так называемых «татарских курганов», которые распологались по всему течению Енисея, в Туве, и в долине Чулыма. Первые курганы были раскопаны еще в 1882 году, когда у села Береш, западнее Красноярска, в кургане было найдено 60 странных манекенов, которые представляли собой аккуратно собранные человеческие скелеты, обернутые сверху пучками травы и обшитые кожей.

Черепа мертвецов представители древней тесинской культуры набили травой, тщательно облепили глиной, имитируя лица, обшили тонкой кожей и покрыли сверху гипсом, на котором попытались воссоздать лица покойников, имитируя когда-то живших людей. В глиняные «глаза» вставляли сине-зеленые бусины, лица раскрашивали краской. При этом «покойники» были полностью одеты, а на головах красовались их собственные косички.

Так археологи стали свидетелями проведения какого-то древнего обряда.

Еще дальше вглубь веков

В XX веке были найдены новые «манекены» с «отреставрированными» черепами, принадлежавшие более древним народам – таштыкам (II век до н.э. – V век н.э.) и тагарам (тагарцам), которые жили в Минусинской котловине еще раньше – с X века до н.э. до III века до н.э.

А находка в кургане у села Белый Яр, чуть южнее Абакана, вообще повергла ученых в шок – было найдено больше двухсот древних «манекенов» со скелетами людей, обернутых травой с ног до головы и обшитых берестой.

Для более точного анализа данных пригласили патологоанатома, который дал заключение, что в Белом Яре были похоронены не мумии, а скелетированные трупы с сохранившимися сухожилиями.

Хоронили вместе, чтобы было дешевле?

Сразу же возникла версия возникновения такого обряда похорон – она говорила о том, что умерших родственников народы Енисея не предавали земле, а хранили каким-то образом в течение 5–10 лет, в буквальном смысле слова накапливая тела, а потом хоронили разом, по несколько десятков. В пользу этого говорило то, что сруб в селе Береш, где были найдены первые «манекены», был уставлен сосудами с подношениями и свернутыми лошадиными кожами, которые, очевидно, были необходимы людям на том свете. А сам обычай мог быть вызван тем, что строить курганы было дорого и требовало труда. К такому мнению склонялся российский археолог, исследователь Азии, Александр Васильевич Адрианов (1854–1920 гг.).

Они «оживляли» мертвых

Однако, посвятившая много времени изучению «манекенов» археолог из Санкт-Петербурга Эльга Борисовна Вадецкая (Институт истории материальной культуры РАН) считает, что захоронения имели связь с верованиями местных народов. Таким невообразимым способом они продлевали мертвым жизнь. А главной целью изготовления «манекенов» было дать мертвецу вместилище души.

В своей работе «Имитация мертвых для продления их жизни» она описывает, как это происходило.

Скорее всего, сначала умершего человека неглубоко захоранивали в землю, а дома он считался как бы отсутствующим, уехавшим.

По прошествии пяти лет, покойника изымали из могилы и «оживляли» – кости скрепляли прутиками, обертывали их пучками травы, трепанировали череп для удаления мозга, на лицо накладывали слои глины или травы, делали покойнику глаза и одевали в одежду. Во время ритуала оживления жгли пахучие травы и веточки эфедры, этими же травами набивали черепа.

Какое-то время с «ожившим» покойником даже общались, но затем наступало время признать, что родственник почил, и тогда ему замазывали глиной глаза и рот, а сверху лицо покрывали маской из гипса. Мужскую маску красили красным, а на женской рисовали узоры. После тщательной подготовки «тела» к захоронению, покойника приходилось хранить еще 5 лет, пока не наступало время очередных массовых похорон до которых «доживали» не все почившие. Иногда хоронили лишь то, что осталось, например, черепа.

В том случае, если от человека не оставалось тела, например, он утонул или его растерзал дикий зверь, выполняли манекен из травы и кожи, к которому прикрепляли глиняную голову. В кургане близ села Шестаково обнаружили «манекен», у которого голова была слеплена на основе бараньего черепа.

Оставайся с нами

Однако, так поступали не всегда. В некоторых случаях, или возможно, в некоторых племенах умерших «оживляли сразу», умащая тела бальзамирующими смолами, удаляя внутренние органы и покрывая лица пропитанной бальзамами тканью – для сохранности. Очевидно, что все время до захоронения они считались «живыми», с ними общались, советовались и их почитали, но все заканчивалось точно так же. В один прекрасный момент родичи решали, что покойный все же скончался, покрывали голову тканью и поверх ее лепили и рисовали маску.

В более поздних курганах стали встречаться «куклы-манекены» с заложенными в них сосудами с пеплом кремированных людей.

Ученые считают, что древние ритуалы оживления мертвецов существуют до сих пор в среде северных народов. Например, нивхи после смерти родственника обязательно делают деревянную фигурку, в которую заключают часть покойника – кость или волосы, торгоуты (Монголия) добавляют в глиняные фигурки пепел кремированных, а эвенки и юкагиры еще недавно делали мумии из шаманов.