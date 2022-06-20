Жених вложил деньги на свадьбу в криптовалюту и прогорел

Житель Великобритании вложил предназначенные на свадьбу деньги в криптовалюту, прогорел, попытался ограбить магазин и попал на видео. Об этом сообщает Metro.

Фото: lenta.ru lenta.ru

25-летний Луис Кросби из города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, вооружился пневматическим пистолетом и пошел на ограбление через час после того, как сам стал жертвой грабежа в интернете. Жених перевел накопленные на свадьбу деньги в криптовалюту и решил инвестировать их, однако нарвался на мошенников и потерял все средства. Кроме того, он лишился и сбережений, которые должен был потратить на выплаты по аренде дома.

Он зашел в магазин и потребовал у кассира отдать деньги. Как показала запись камеры видеонаблюдения, мужчина высоко поднял воротник, надел шапку и темные очки. Однако сотрудники торговой точки не испугались Кросби, набросились на него, скрутили и удерживали до прибытия полицейских.

После проверки выяснилось, что ранее Кросби не имел проблем с законом. Более того, его свадьба сорвалась уже во второй раз — в прошлом торжество пришлось отменить из-за пандемии. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.