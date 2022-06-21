Россиянки ополчились на таксиста из-за дешёвого автомобиля

Две женщины в Сочи устроили скандал водителю, приехавшего на вызов не на Mercedes, а на Hyundai. Об этом рассказало издание News.ru.
Дамы остались недовольны тем, что по тарифу бизнес-класса за 500 рублей к ним приехал несоответствующий автомобиль.
Водитель пытался оправдаться тем, что Mercedes находится на ремонте, но женщин этот аргумент не устроил.
По словам водителя такси, Hyundai — запасной автомобиль, тогда как на основном (Mercedes) в тот момент меняли масло. В ответ на это разъярённые женщины заявили, что будут вести себя, как при поездке в бизнес-классе, и начали закидывать ноги на кресла и оскорблять водителя.
«То, что Вы сидите сейчас в своём костюмчике дешёвом с „Авангарда"... Мы просили бизнес-класс. Hyundai входит в бизнес? Я вообще буду вести себя, как в бизнес-классе»,
— заявила пассажирка, закинув вместе с подругой ноги на спинку переднего сидения.
После серии оскорблений, мужчина попросил девушек покинуть салон и вызвать другой автомобиль, на что одна из пассажирок ответила: «Да попробуй, ты знаешь кто у меня муж?!».