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2 часа назад

Россиянки ополчились на таксиста из-за дешёвого автомобиля

Секрет Фирмы

Две женщины в Сочи устроили скандал водителю, приехавшего на вызов не на Mercedes, а на Hyundai. Об этом рассказало издание News.ru.

Россиянки ополчились на таксиста из-за дешёвого автомобиля
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Дамы остались недовольны тем, что по тарифу бизнес-класса за 500 рублей к ним приехал несоответствующий автомобиль.

Водитель пытался оправдаться тем, что Mercedes находится на ремонте, но женщин этот аргумент не устроил.

По словам водителя такси, Hyundai — запасной автомобиль, тогда как на основном (Mercedes) в тот момент меняли масло. В ответ на это разъярённые женщины заявили, что будут вести себя, как при поездке в бизнес-классе, и начали закидывать ноги на кресла и оскорблять водителя.

«То, что Вы сидите сейчас в своём костюмчике дешёвом с „Авангарда"... Мы просили бизнес-класс. Hyundai входит в бизнес? Я вообще буду вести себя, как в бизнес-классе»,

— заявила пассажирка, закинув вместе с подругой ноги на спинку переднего сидения.

После серии оскорблений, мужчина попросил девушек покинуть салон и вызвать другой автомобиль, на что одна из пассажирок ответила: «Да попробуй, ты знаешь кто у меня муж?!».

Безумный мир,
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