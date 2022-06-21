Миллионерша раскрыла, зачем богачи носят золото напоказ

Миллионерша и блогерша Карина Молостова раскрыла тайное значение обилия дорогих украшений на людях. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео женщина продемонстрировала фото руки, украшенной несколькими браслетами и часами ювелирного бренда Cartier.

«Почему это выглядит безвкусно, дешево и отталкивающе? —спросила она, указав на приведенный снимок. — Потому что на психологическом уровне это говорит о гиперкомпенсации [утрированном проявлении какого-либо качества, вызывавшего ранее чувство неполноценности, которое на данный момент позволяет занимать доминирующую позицию по отношению к окружающим]».

Так, инфлюэнсерша заявила, что избыток аксессуаров может говорить о недавней бедности владельца, который таким образом сигнализирует окружающим об изменении финансового положения и пытается доказать свою состоятельность.

В то же время Молостова продемонстрировала кадр, где позировала модель Лили Олдридж в ожерелье итальянской марки Bulgari, отметив, что подобный минимализм придает образу утонченности.

«Она не выглядит так, словно ищет чужого внимания», — пояснила автор ролика.