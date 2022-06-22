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35 минут назад

Шведка заработала $2 млн на интимных переписках

Газета.Ru

Модель OnlyFans Эмбер Свитхарт называет себя королевой секстинга, потому что смогла заработать на откровенных переписках $2 млн. Об этом сообщает New York Post. По словам девушки из Швеции, она добилась успеха благодаря ежедневной практике.

Шведка заработала $2 млн на интимных переписках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вначале я занималась этим по 16 часов в день, - рассказала она. - Когда я во время пандемии запустила свой аккаунт на OnlyFans, мне не с кем было делать контент. Так я начала развивать навыки секстинга, потому что мне нужно было что-то делать, чтобы выделиться".

Для достижения целей Свитхарт практиковалась не только в общении с людьми по sms, но и изучала маркетинг и рекламу.

Сейчас секстинг-сессии у нее длятся по 30-40 минут и приносят ей от $200 до $1 тыс. Шведка тратит в день на интимные переписки от пяти до восьми часов и имеет около десяти постоянных клиентов, которых она называет своими "парнями". Лично она не встречалась ни с одним из них.

Большинство клиентов Эмбер Свитхарт - американцы от 30 до 45 лет. Основываясь на своем опыте, шведка написала книгу "Библия секстинга: Версия Эмбер Свитхарт", где рассказала о том, как заработать деньги на интимных переписках.

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