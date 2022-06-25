Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
3 часа назад

Мужчина сделал тату со следами материнских зубов

CHIPS journalиещё 2

Мнения пользователей соцсетей по поводу этого рисунка разделились.

Мужчина сделал тату со следами материнских зубов
Фото: Ezhikezhik.ruEzhikezhik.ru

Синко лежал в кресле тату-мастера, готовый к нанесению очередной татуировки. Но прежде, чем за дело взялся мастер, еще один важный участник мероприятия должен был приложить руку, а точнее — зубы!

Мама Синко должна была укусить его за ногу — именно след ее зубов парень решил набить на голени.

Синко записал видео и выложил его в ТикТоке (сейчас оно удалено). Ролик быстро стал вирусным, набрав два с половиной миллиона просмотров и восемь с половиной тысяч комментариев.

Синко показал весь процесс крупным планом: сначала он расслабленно лежит в кресле, потом мама наклоняется и крепко кусает его за голень, после чего мастер обводит след ручкой и приступает к нанесению тату. В конце видео молодой человек показывает завершенный рисунок на теле, а взволнованная мама плачет от умиления.

Кто-то из пользователей ТикТока назвал такое тату странным, другие посчитали, что это круто.

«У меня смешанные чувства. Можно было, например, набить ее имя, но нет… след от укуса», — написал один. «Думаю, Фрейда это бы заинтересовало», — прокомментировал другой. «Все преподаватели психологии в моем университете должны увидеть этот ролик», — заметил еще один пользователь.«Все эти люди, которые думают, что тату странное или неправильное, наверное, не ценят своих матерей. Теперь твоя мама всегда будет рядом», — написал один из комментаторов.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители