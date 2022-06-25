Мужчина сделал тату со следами материнских зубов

Мнения пользователей соцсетей по поводу этого рисунка разделились.

Фото: Ezhikezhik.ru Ezhikezhik.ru

Синко лежал в кресле тату-мастера, готовый к нанесению очередной татуировки. Но прежде, чем за дело взялся мастер, еще один важный участник мероприятия должен был приложить руку, а точнее — зубы!

Мама Синко должна была укусить его за ногу — именно след ее зубов парень решил набить на голени.

Синко записал видео и выложил его в ТикТоке (сейчас оно удалено). Ролик быстро стал вирусным, набрав два с половиной миллиона просмотров и восемь с половиной тысяч комментариев.

Синко показал весь процесс крупным планом: сначала он расслабленно лежит в кресле, потом мама наклоняется и крепко кусает его за голень, после чего мастер обводит след ручкой и приступает к нанесению тату. В конце видео молодой человек показывает завершенный рисунок на теле, а взволнованная мама плачет от умиления.

Кто-то из пользователей ТикТока назвал такое тату странным, другие посчитали, что это круто.