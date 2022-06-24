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34 минуты назад

Песни «Мумий Тролля» и Земфиры запретили петь на выпускных

Мира Маркина

Выпускникам уральской гимназии не разрешили исполнить на праздничном концерте песни популярных рок-групп, сообщает ИА DEITA.RU. Запрет коснулся репертуара Земфиры и группы «Мумий Тролль».

Песни «Мумий Тролля» и Земфиры запретили петь на выпускных
Фото: Кадр из видеоклипаКадр из видеоклипа

Выпускники хотели включить в программу вечера композиции «До свиданья, мой любимый город» (Земфира) и «Владивосток 2000» («Мумий Тролль»). Администрация гимназии №9 города Екатеринбурга сочла песни этих исполнителей слишком «развязными».

«У дочки выпускной в среду. Они хотели сыграть. Сегодня им сообщили, что эти песни играть на выпускном нельзя, рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание»,

– осветил ситуацию в школе отец одной из выпускниц в соцсетях.

Ранее «Рамблер» писал о том, сколько миллионов рублей тратит популярный российский рэп-исполнитель на жизнь.

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