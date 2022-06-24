Секретный бункер сдают в аренду в Москве

В Москве предложили приготовиться к ядерной войне и взять в аренду собственный бункер, который способен "выдержать прямое попадание". Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

На популярном сервисе по подбору жилой и нежилой недвижимости было размещено объявление, в котором предлагается взять в аренду "раскрученную площадку" - "Бункер-703", в котором ранее находился секретный архив Министерства иностранных дел.

"Бывший"собственник успел вывезти все свои пожитки и сейчас в помещениях бункера располагается тематический музей. Тем не менее, помещения бункера не лишены и прямого назначения.

В объявлении уточняется, что бункер полностью исправен, все коммуникации обслужены. Перечислены и другие достоинства подземной недвижимости: - площадь 1110 квадратных метров; - глубина объекта 43 места, что соответствует 12-этажному дому; - герметические двери работают; - защита от прямого попадания.