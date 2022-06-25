Россиянка годами использовала гранату в качестве подставки для ножниц

Полицейские изъяли гранату Ф-1 у жительницы Крыма, которая годами хранила боеприпас как элемент декора интерьера. Соответсвующий пост публикует Baza.

Фото: Telegram-канал «Baza» Telegram-канал «Baza»

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранату зеленого цвета в одном из магазинов поселка Ленино и поговорили с владелицей предмета. Тогда россиянка рассказала, что использовала боеприпас в качестве подставки для ножниц. По ее словам, необычный презент она получила от знакомого около 10 лет назад.

Несмотря на разъяснения женщины, полицейские все же решили перестраховаться и отправили гранату на экспертизу. На данный момент они ожидают результата работы специалистов.