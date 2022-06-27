Gucci продает куртку для собак за 50 тысяч

Итальянский дом моды Gucci представил коллекцию Gucci Pet, в которую вошли одежда, ошейники и шлейки для собак и кошек. Об этом сообщается на сайте бренда.

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В модном доме заявили, что при создании коллекции для животных креативный директор Алессандро Микеле пытался переосмыслить ДНК бренда и представить широкий выбор одежды и предметов, также он учитывал индивидуальность каждой породы и ставил этот аспект на первый план.

«Коллекция Gucci Pet Collection наполняет повседневность волшебной аурой, — сказано на сайте компании. — Изделия, представленные в красочной кампании и вдохновленные стилем ретро, позволяют каждому животному подчеркнуть свою индивидуальность».