Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Дом Gucci продает куртку для собак за 50 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 3

Итальянский дом моды Gucci представил коллекцию Gucci Pet, в которую вошли одежда, ошейники и шлейки для собак и кошек. Об этом сообщается на сайте бренда.

Gucci продает куртку для собак за 50 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В модном доме заявили, что при создании коллекции для животных креативный директор Алессандро Микеле пытался переосмыслить ДНК бренда и представить широкий выбор одежды и предметов, также он учитывал индивидуальность каждой породы и ставил этот аспект на первый план.

«Коллекция Gucci Pet Collection наполняет повседневность волшебной аурой, — сказано на сайте компании. — Изделия, представленные в красочной кампании и вдохновленные стилем ретро, позволяют каждому животному подчеркнуть свою индивидуальность».

В коллекцию вошли миски за $1,750 (94 тыс. руб.), крышки для мисок за $850 (48 тыс. руб.), ошейники от $310 (17 тыс. руб.), куртка с логотипом Gucci за $930 (50 тыс. руб.), диван за $7,5 тыс. (404 тыс. руб.), шлейки от $490 (от 26 тыс. руб.) и другие предметы.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители