Gucci продает куртку для собак за 50 тысяч

Итальянский дом моды Gucci представил коллекцию Gucci Pet, в которую вошли одежда, ошейники и шлейки для собак и кошек. Об этом сообщается на сайте бренда.
В модном доме заявили, что при создании коллекции для животных креативный директор Алессандро Микеле пытался переосмыслить ДНК бренда и представить широкий выбор одежды и предметов, также он учитывал индивидуальность каждой породы и ставил этот аспект на первый план.
«Коллекция Gucci Pet Collection наполняет повседневность волшебной аурой, — сказано на сайте компании. — Изделия, представленные в красочной кампании и вдохновленные стилем ретро, позволяют каждому животному подчеркнуть свою индивидуальность».
В коллекцию вошли миски за $1,750 (94 тыс. руб.), крышки для мисок за $850 (48 тыс. руб.), ошейники от $310 (17 тыс. руб.), куртка с логотипом Gucci за $930 (50 тыс. руб.), диван за $7,5 тыс. (404 тыс. руб.), шлейки от $490 (от 26 тыс. руб.) и другие предметы.