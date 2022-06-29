Житель Индии разрубил и съел ядовитую змею, которая его укусила

В Индии 49-летний местный житель по имени Матабадал Сингх съел змею, которая его укусила. Об этом сообщает издание Nation Herald India. Инцидент произошел в округе Банда, штат Уттар-Прадеш.
Мужчина пошел работать в поле, там его укусила ядовитая змея. После этого он решил не обращаться в медицинское учреждение, а разрубил пресмыкающееся на куски и съел.
По возвращению домой семья индийца, увидев кровь на его одежде, отвезли родственника в больницу. Врачи оценили состояние пациента как стабильное.