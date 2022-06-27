В Японии на аукционе продали черешню за $4,4 тыс.

В Японии в ходе аукциона, прошедшего в префектуре Аомори, был установлен новый рекорд стоимости черешни. Коробка с 15 ягодами сорта Juno Heart ушла с молотка за 600 тысячи йен (около 4 440 долларов), пишет издание The Asahi Shimbun.

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Сорт черешни Juno Heart разработали специалисты Исследовательского центра префектуры Аомори, эти ягоды используются в качестве элитного подарка. Черешня должна быть не менее 2,8 сантиметра в диаметре, иметь идеальную форму и цвет, при этом сахара в них должно быть 20%.

Ягоды черешни Juno Heart, диаметр которых составляет не менее 3,1 сантиметра, называют «Биение сердца Аомори». Именно к этой категории и относились проданные на аукционе ягоды. Плоды приобрела компания Nagatsuka Seika, которая занимается оптовой продажей фруктов и ягод.