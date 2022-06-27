Японец подрался с медведем и выгнал его из дома

Житель Японии подрался с медведем, забравшимся к нему в дом, пишет местное издание Sora News. По словам мужчины, ему было не страшно — больше всего он переживал за пожилую мать и кота.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Около двух часов дня 47-летний Хисао Уэно услышал, как его кот начал громко мяукать и бегать по первому этажу. Мужчина пошел проверить, что случилось, и увидел медведя, залезшего в дом через окно. Оказалось, зверя привлекла еда, оставленная на домашнем алтаре в честь погибших родственников.

Пока косолапый разглядывал еду, Хисао бросился на него с голыми руками. Мужчина несколько раз ударил медведя по спине, заставив хищника попятиться назад. Животное, видимо, решило, не ввязываться в конфликт и убежало обратно в лес.