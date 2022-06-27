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32 минуты назад

Японец подрался с медведем и выгнал его из дома

Газета.Ru

Житель Японии подрался с медведем, забравшимся к нему в дом, пишет местное издание Sora News. По словам мужчины, ему было не страшно — больше всего он переживал за пожилую мать и кота.

Японец подрался с медведем и выгнал его из дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Около двух часов дня 47-летний Хисао Уэно услышал, как его кот начал громко мяукать и бегать по первому этажу. Мужчина пошел проверить, что случилось, и увидел медведя, залезшего в дом через окно. Оказалось, зверя привлекла еда, оставленная на домашнем алтаре в честь погибших родственников.

Пока косолапый разглядывал еду, Хисао бросился на него с голыми руками. Мужчина несколько раз ударил медведя по спине, заставив хищника попятиться назад. Животное, видимо, решило, не ввязываться в конфликт и убежало обратно в лес.

«Я подумал, что должен защитить их [мать и кота]. Все, что я мог сделать, это несколько раз пнуть медведя», — прокомментировал Уэно.

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