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1 час назад

В Австралии высмеяли похожую на тюрьму и дом в Sims квартиру

Lenta.ru

Пользователи сети высмеяли студию, выставленную на аренду в Австралии. Жилье напоминает шведскую тюрьму или дом в игре Sims из-за необычной планировки, сообщает The Guardian.

В Австралии высмеяли похожую на тюрьму и дом в Sims квартиру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В однокомнатной квартире в центре Северной Аделаиды есть душевая кабина с туалетом внутри, камин и кухонный гарнитур. При этом санузел и душ располагаются прямо на кухне. В соцсетях отметили, что планировка не соответствует требованиям регуляторов.

Квартиру можно снять за 400 долларов в неделю (21 тысяча рублей). Занимающийся объектом агент по недвижимости из компании Ray White Рэйчел Лори заявила, что студия не нарушает строительные нормы и полностью пригодна для жизни. Среди преимуществ жилья также отмечается выгодное расположение.

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