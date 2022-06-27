В Австралии высмеяли похожую на тюрьму и дом в Sims квартиру

Пользователи сети высмеяли студию, выставленную на аренду в Австралии. Жилье напоминает шведскую тюрьму или дом в игре Sims из-за необычной планировки, сообщает The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В однокомнатной квартире в центре Северной Аделаиды есть душевая кабина с туалетом внутри, камин и кухонный гарнитур. При этом санузел и душ располагаются прямо на кухне. В соцсетях отметили, что планировка не соответствует требованиям регуляторов.