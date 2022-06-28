Женщина случайно похитила двойника своего кота

На видео женщина заглядывает в дом, видит кота и удивленно говорит: «Джордж, я думала, ты на улице. У меня уже есть кот в машине». Она подходит к машине, открывает дверь и показывает точно такого же кота, который сидит внутри. «Я украла чужого кота. Это не Джордж. Почему он выглядит, как Джордж?» — недоумевает женщина. В этот момент похищенное животное смотрит прямо в камеру и громко мяукает.