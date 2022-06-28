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51 минуту назад

Женщина случайно похитила двойника своего кота

Lenta.ru

Жительница Канады рассказала в TikTok, что встретила двойника своего кота и случайно похитила его. На ее историю обратило внимание издание Newsweek.

Женщина случайно похитила двойника своего кота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео женщина заглядывает в дом, видит кота и удивленно говорит: «Джордж, я думала, ты на улице. У меня уже есть кот в машине». Она подходит к машине, открывает дверь и показывает точно такого же кота, который сидит внутри. «Я украла чужого кота. Это не Джордж. Почему он выглядит, как Джордж?» — недоумевает женщина. В этот момент похищенное животное смотрит прямо в камеру и громко мяукает.

Видео набрало более 3,5 миллиона просмотров и тысячи комментариев. «Он как бы говорит: "Я же говорил, что я не Джордж! Немедленно отвези меня домой или я вызову полицию"», — шутит автор одного из комментариев. «Теперь у тебя близнецы», — поздравляет другой. «О боже, верни его туда, откуда взяла», — советует третий. «Его давно потерянный брат-близнец нашелся», — пишет еще один.

Позже один из зрителей видео спросил:

«Так что, какой теперь план? Вернешь кота обратно? Напишешь пост в соцсетях, чтобы найти владельца?» В ответ женщина опубликовала еще одно видео, на котором она выпускает кота из своей машины. «Я живу в городке таунхаусов. Я нашла его здесь, так что с ним все будет в порядке», — поясняет она.

Безумный мир,
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