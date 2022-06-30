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42 минуты назад

В России обнаружили теленка с пятью ногами

Lenta.ru

В поселке Слюдянка, расположенном на берегу озера Байкал, обнаружили теленка-мутанта с пятью ногами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В России обнаружили теленка с пятью ногами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский ветеринар Виталий Нагуслаев рассказал, что заметил животное, когда ехал из Улан-Удэ в Иркутск. Ему пришлось остановиться, чтобы дать ему перейти дорогу. Именно тогда он и увидел на боку теленка пятую ногу. После этого ветеринар решил припарковаться на обочине и рассмотреть его получше.

Теленок вел себя так, будто не видел в пятой ноге ничего особенного. Он спокойно продолжил свой путь к луже, утолил жажду, а затем терпеливо позировал ветеринару.

Нагуслаев объяснил, что лишняя конечность могла образоваться в утробе при сращивании двух эмбрионов. По его словам, однажды ему довелось поработать с цирковой коровой, у которой тоже было пять ног. Он добавил, что при желании лишнюю ногу можно удалить без вреда для здоровья животного.

«Я сам хирург, и у меня чесались руки провести операцию прямо у трассы. Хотелось помочь теленку. Но решил не шокировать проезжающих мимо автомобилистов. А если серьезно, ногу животному лучше действительно удалить»,

— заявил ветеринар.

Он предупредил, что у потомства, которое может дать теленок, также могут быть лишние ноги.

Безумный мир,
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