Жених случайно похоронил бабушку в платье своей невесты

В Великобритании жених по ошибке похоронил бабушку в сваденом платье собственной невесты.

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Как сообщают местные CМИ, бабушка жениха пере кончиной попросила похоронитьее в своем старом свадебном платье, которое хранилось дома.

В день похорон жених вместе с братом так и сделали. Одели тео бабушки в свадебное платье, найденное в шкафу. Но все пошло не так.

Оказывается, парень вот-вот должен был жениться на своей невесте, а она оставила свое платье в шкафу, чтобы никто не увидел его раньше времени. Жених перепутал два платья и с полной уверенностью одел свою мертвую бабушку в платье своей невесты.

Бабушку похоронили, а чуть позже жених понял, что все перепутал. В панике он позвонил в свадебный салон с просьбой исправить ситуацию.

«Невеста не знала, что ее платье похоронено вместе с бабушкой, мы в панике пытались найти такое же», — объяснила владелица салона.

В результате бутик подобрал новое платье и ситуация благополучно разрешилась.