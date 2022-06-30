Американка рассказала, что влюбилась в забор

Жительница США влюбилась в забор, пишет New York Post. По словам женщины, она не смогла пройти мимо такого высокого и точеного "жениха".

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Эрика ЛаБри прославилась тем, что вышла замуж за Эйфелеву башню, но теперь у нее новая любовь. Как рассказала женщина, она шла по улице, когда наткнулась на красный высокий забор, в который влюбилась с первого взгляда. "Он идеален. Эта форма мне так нравится, поразительные углы", - делится своими чувствами Эрика.