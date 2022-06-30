Американка рассказала, что влюбилась в забор

Жительница США влюбилась в забор, пишет New York Post. По словам женщины, она не смогла пройти мимо такого высокого и точеного "жениха".
Эрика ЛаБри прославилась тем, что вышла замуж за Эйфелеву башню, но теперь у нее новая любовь. Как рассказала женщина, она шла по улице, когда наткнулась на красный высокий забор, в который влюбилась с первого взгляда. "Он идеален. Эта форма мне так нравится, поразительные углы", - делится своими чувствами Эрика.
ЛаБри добавила, что неодушевленные физические предметы привлекают ее уже давно - все они по-своему прекрасны. Теперь американка планирует познакомиться с забором поближе, поэтому часто подходит к нему, общаясь с ним на отвлеченные темы. "Забор, моргни два раза, если тебе нужна помощь", - шутят пользователи соцсетей.