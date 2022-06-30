Асфальт с запахом клубники появился в России

В российском городе уложили асфальтобетонное покрытие с запахом клубники. Необычный асфальт появился во Всеволожском районе Ленинградской области , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу дорожного комитета.

Укладку 700 метров асфальта с ароматом ягод провели на ремонтируемом 19-километровом участке трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова. С предложением сделать дорогу с запахом выступила подрядная организация, которая разработала ароматизированный асфальт.

«Многим людям не нравится запах перегретого битума, который разносится в процессе ремонта, поэтому решили попробовать», — заявили в пресс-службе комитета. Отмечается, что наличие аромата не влияет на качество асфальтобетонной смеси.

Ранее о намерении уложить ароматизированный и цветной асфальт сообщили в Ленинградской области. Дорожники рассчитывают, что новое покрытие поможет решить проблему неприятного запаха. В Ленобласти уже есть цветной асфальт — он появился на путепроводе во Всеволожске, который вошел в рейтинг социально-значимых и интересных объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги».