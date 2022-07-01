Китайская домохозяйка опубликовала вымышленную историю России

Как отмечается, с 2010 по 2020 годы домохозяйка, используя четыре фейковых аккаунта, создала более 200 статей, в которых Московское и Тверское княжества с 1305 по 1485 годы воевали за несуществующий серебряный рудник с 30 тысячами рабов. Автор умело комбинировала реальные исторические факты и вымысел, описывая это «энциклопедическим» языком «Википедии», из-за чего многие годы пользователи принимали тексты за «чистую монету».