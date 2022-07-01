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35 минут назад

Китайская домохозяйка 10 лет публиковала в «Википедии» вымышленную историю России

Мир24

Жительница Китая в течение 10 лет занималась созданием в «Википедии» несуществующей истории России, пишет китайское англоязычное издание Sixth Tone.

Китайская домохозяйка опубликовала вымышленную историю России
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, с 2010 по 2020 годы домохозяйка, используя четыре фейковых аккаунта, создала более 200 статей, в которых Московское и Тверское княжества с 1305 по 1485 годы воевали за несуществующий серебряный рудник с 30 тысячами рабов. Автор умело комбинировала реальные исторические факты и вымысел, описывая это «энциклопедическим» языком «Википедии», из-за чего многие годы пользователи принимали тексты за «чистую монету».

Неладное заподозрил писатель-фантаст, изучая статьи на китайской «Википедии».

В настоящее время аккаунт китаянки заблокирован, все правки удалены. При этом пользователи соцсетей женщину не осуждают и даже предлагают ей написать книгу.

Безумный мир,
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