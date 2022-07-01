Мужчина убегал от полиции как "путешественник во времени"

В США мужчина убегал от полицейских, думая, что он путешественник во времени, пишет HuffPost. Правда, позже американец признался, что находился под действием наркотиков.

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39-летний Томас Ли из Вирджинии угнал машину, потому что «устал ходить». На месте преступления мужчину заметили сотрудники полиции, попытавшиеся его задержать. Американец решил не сдаваться и поспешил уехать на чужом автомобиле — завязалась погоня.

В итоге офицерам все-таки удалось арестовать Томаса, но тот объяснил, почему угнал машину. Ли рассказал патрульным, что на самом деле он путешественник во времени и должен спасти своего сына. Позже мужчина признался, что незадолго до этого принял наркотики.

«Я не пытался никому навредить», — добавил он.