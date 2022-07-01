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4 часа назад

Американец убегал от полиции, думая, что он путешественник во времени

Газета.Ru

В США мужчина убегал от полицейских, думая, что он путешественник во времени, пишет HuffPost. Правда, позже американец признался, что находился под действием наркотиков.

Мужчина убегал от полиции как "путешественник во времени"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

39-летний Томас Ли из Вирджинии угнал машину, потому что «устал ходить». На месте преступления мужчину заметили сотрудники полиции, попытавшиеся его задержать. Американец решил не сдаваться и поспешил уехать на чужом автомобиле — завязалась погоня.

В итоге офицерам все-таки удалось арестовать Томаса, но тот объяснил, почему угнал машину. Ли рассказал патрульным, что на самом деле он путешественник во времени и должен спасти своего сына. Позже мужчина признался, что незадолго до этого принял наркотики.

«Я не пытался никому навредить», — добавил он.

На данный момент Томас находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в угоне, вождении в нетрезвом виде, побеге от полиции и сопротивлении аресту.

Безумный мир,Томас Ли,
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