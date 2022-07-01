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2 часа назад

Студент из Санкт-Петербурга запустил трамвай на дачном участке

N24.ru

Железной дорогой юноша «заболел» еще в детстве, а повзрослев решил воплотить мечту в реальность. О том, как ему удалось построить собственную железную дорогу и запустить по ней трамвай студент рассказал «Петербургскому дневнику».

Студент из Петербурга запустил трамвай на дачном участке
Фото: N24.ruN24.ru

Владислав Иванов учится в Электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» и подрабатывает слесарем в депо. В 2019 году он познакомился с умельцем, который своими руками воссоздал копию старинного трамвая. Эта встреча и побудила молодого человека построить «железку» на даче. Его идею поддержали родители.

«Сейчас протяженность колеи у нас примерно 150 метров. Но мы хотим закольцевать маршрут, доведя длину пути до 270 метров. Ведь выяснилось, что на нашем трамвайчике не только приятно кататься по участку, но с его помощью можно и перемещать различные грузы по хозяйству»,

— рассказал Владислав.

Кроме дороги и трамвая, на даче есть построен и вокзал, где гости-пассажиры могут попить чай из самовара. За год самодельный трамвай может перевезти до 100 человек. Но в планах у молодого изобретателя собрать паровоз с настоящим гудком..

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