Студент из Петербурга запустил трамвай на дачном участке

Железной дорогой юноша «заболел» еще в детстве, а повзрослев решил воплотить мечту в реальность. О том, как ему удалось построить собственную железную дорогу и запустить по ней трамвай студент рассказал «Петербургскому дневнику».

Фото: N24.ru N24.ru

Владислав Иванов учится в Электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» и подрабатывает слесарем в депо. В 2019 году он познакомился с умельцем, который своими руками воссоздал копию старинного трамвая. Эта встреча и побудила молодого человека построить «железку» на даче. Его идею поддержали родители.

«Сейчас протяженность колеи у нас примерно 150 метров. Но мы хотим закольцевать маршрут, доведя длину пути до 270 метров. Ведь выяснилось, что на нашем трамвайчике не только приятно кататься по участку, но с его помощью можно и перемещать различные грузы по хозяйству»,

— рассказал Владислав.