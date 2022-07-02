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2 часа назад

Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены

Мир24

Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены Шварценбергплатц. Так австрийская Партия пива выполнила свое предвыборное обещание, пишет Kleine Zeitung.

Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены
Фото: Мир24Мир24

Пару лет назад данная партия была избрана в окружной совет 11-го округа города. Перед этим она дала такое громкое предвыборное обещание. Отмечается, что у сооружения есть четыре крана, а вот постоянного места расположения по бюрократическим причинам не будет. Это мобильный фонтан, который лидер партии Доминик Влазны намерен брать с собой на различные мероприятия.

Газета также пишет, что Партия пива использовала открытие алкогольного фонтана, чтобы взбодрить сторонников в преддверии выборов федерального президента Австрии, которые пройдут этой осенью. Лидер партии намерен баллотироваться, но для этого он должен собрать не менее шести тысяч заявлений в свою поддержку в короткий срок.

Напомним, что Партию пива в 2015 году основал лидер венской панк-рок группы Turbobier Доминик Влазны, который более известен под сценическим псевдонимом Марко Пого. На последних выборах в Национальный совет страны в 2019 партия получила 0,1% голосов по стране и 0,6% в Вене.

Безумный мир,
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