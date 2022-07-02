Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены Шварценбергплатц. Так австрийская Партия пива выполнила свое предвыборное обещание, пишет Kleine Zeitung.

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Пару лет назад данная партия была избрана в окружной совет 11-го округа города. Перед этим она дала такое громкое предвыборное обещание. Отмечается, что у сооружения есть четыре крана, а вот постоянного места расположения по бюрократическим причинам не будет. Это мобильный фонтан, который лидер партии Доминик Влазны намерен брать с собой на различные мероприятия.

Газета также пишет, что Партия пива использовала открытие алкогольного фонтана, чтобы взбодрить сторонников в преддверии выборов федерального президента Австрии, которые пройдут этой осенью. Лидер партии намерен баллотироваться, но для этого он должен собрать не менее шести тысяч заявлений в свою поддержку в короткий срок.