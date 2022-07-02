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4 часа назад

Ученые обнаружили неожиданный ингредиент чая в пакетиках

Мира Маркина

Популярность пакетированного чая не сдает своих позиций. Однако исследование ученых из Трирского университета (Германия) может ее несколько пошатнуть. Почему? Читайте в статье “Рамблера”.

Ученые обнаружили неожиданный ингредиент чая в пакетиках
Фото: unsplash.comunsplash.com

Немецкие биологи и не собирались изучать чай. Они занимались исследованием новых насекомых и других живых существ. Следовательно, их сферой интересов была экосистема места, где чай растет, а не сам продукт. Но вместо проб почвы и воды ученые дошли до ближайшего супермаркета и купили там несколько пачек чая подходящих регионов.

Биологи выяснили, что помимо чая в одном обычном пакетике могут содержаться фрагменты ДНК сотен насекомых, специфичных для экосистемы, в которой существует растение. Как они попали туда? Все просто: насекомому достаточно пробежать по поверхности листа или надкусить его, чтобы в дальнейшем пытливые ученые могли ДНК-профиль выявить в лабораторных условиях.

“В высушенном состоянии ДНК стабильна и пригодна для длительного хранения”, – отметил один из авторов работы.

Хорошая новость заключается в том, что фрагменты ДНК насекомых крошечные и не несут угрозы здоровью пьющего чай.

Кстати, на кофейных зернах, по словам Хенрика Крехенвинкеля (одного из авторов исследования), ДНК тоже можно было бы найти, если бы не этап обжарки. Она уничтожает посторонние частицы.

Исследование немецких биологов по-своему революционно. Ведь они доказали, что можно брать, например, листья растений из архивных гербариев и выявлять виды насекомых, которые его окружали, изучать экосистему.

Безумный мир,
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