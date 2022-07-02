Мексиканский мэр женился на самке крокодила

В честь женитьбы была устроена яркая церемония с традиционной музыкой и танцами. Мэр не раз во время свадьбы наклонялся, чтобы поцеловать рептилию, одетую в белое платье с фатой. Ее морда была перевязана веревкой, вероятно, чтобы избежать укусов.