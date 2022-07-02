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2 часа назад

Мексиканский мэр женился на самке крокодила

Газета.Ru

Мэр небольшого мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Виктор Хьюго Соса женился на самке крокодила, передает Reuters.

Мексиканский мэр женился на самке крокодила
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В честь женитьбы была устроена яркая церемония с традиционной музыкой и танцами. Мэр не раз во время свадьбы наклонялся, чтобы поцеловать рептилию, одетую в белое платье с фатой. Ее морда была перевязана веревкой, вероятно, чтобы избежать укусов.

Отмечается, что такой брак является древнем ритуалом, который символизирует единение человека с природой и гарантирует дожди и хорошие урожаи.

«Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы у нас была рыба в реке», — сказал мэр Сан-Педро-Уамелула.

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