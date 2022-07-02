Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Мэр города женился на аллигаторе

Lenta.ruиещё 1

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса в рамках старой традиции женился на семилетней самке аллигатора по кличке Маленькая принцесса. Подробности церемонии раскрыло издание Daily Mail.

Мэр города женился на аллигаторе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рептилия была наряжена для торжества в белое платье. Ее челюсти в целях безопасности были перевязаны. На видео, опубликованном изданием, празднично одетый Соса танцует в обнимку с аллигатором, держа ее на руках, и целует животное в морду. Церемония сопровождается громкой музыкой.

Отмечается, что Маленькая принцесса в рамках ритуала представляет Мать-землю, а ее замужество за местного лидера символизирует соединение человека с божественным. Таким образом город надеется обеспечить себе изобилие. «Мы просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды, и чтобы в нашей реке была рыба», — объяснил Соса.

Мэры Сан-Педро-Уамелула каждый год венчаются с рептилиями по традиции, сохраняемой с XVIII века. Местные жители считают, что это приносит удачу рыбакам. Так, в 2017 году предыдущий глава города Виктор Агилар в рамках обряда женился на самке крокодила.

Безумный мир,Виктор Агилар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители