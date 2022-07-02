Мэр города женился на аллигаторе

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса в рамках старой традиции женился на семилетней самке аллигатора по кличке Маленькая принцесса. Подробности церемонии раскрыло издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рептилия была наряжена для торжества в белое платье. Ее челюсти в целях безопасности были перевязаны. На видео, опубликованном изданием, празднично одетый Соса танцует в обнимку с аллигатором, держа ее на руках, и целует животное в морду. Церемония сопровождается громкой музыкой.

Отмечается, что Маленькая принцесса в рамках ритуала представляет Мать-землю, а ее замужество за местного лидера символизирует соединение человека с божественным. Таким образом город надеется обеспечить себе изобилие. «Мы просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды, и чтобы в нашей реке была рыба», — объяснил Соса.