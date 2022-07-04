Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Ветеринар удивила коллег, подарив им торт в виде использованного кошачьего лотка

Газета.Ru

Британка удивила коллег по работе, подарив им торт в виде использованного кошачьего лотка, пишет Mirror. Ветеринар Крисси Листер уволилась с работы и сделала своим коллегам сюрприз - подарила торт. Правда, десерт выглядел как использованный лоток для котов, но, по словам британки, был полностью съедобным и вкусным. "Несколько человек скептически отнеслись к моему угощению, один человек вообще отказался есть", - рассказала Крисси. Позже Листер добавила, что проработала в ветеринарной клинике три года. По ее мнению, такой необычный торт был идеальным способом попрощаться. "В нашей профессии у вас должно быть такое чувство юмора. Без смеха вы не справитесь", - призналась британка. Кроме того, угощение Крисси оценили пользователи соцсетей. "Выглядит настолько реалистично, что мне было бы трудно это съесть. Отличная работа", - писали люди в комментариях. Ранее женщина подарила сестре на день рождения торт из денег.

Ветеринар удивила коллег, подарив им торт в виде использованного кошачьего лотка
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители