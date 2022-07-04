Ветеринар удивила коллег, подарив им торт в виде использованного кошачьего лотка

Британка удивила коллег по работе, подарив им торт в виде использованного кошачьего лотка, пишет Mirror. Ветеринар Крисси Листер уволилась с работы и сделала своим коллегам сюрприз - подарила торт. Правда, десерт выглядел как использованный лоток для котов, но, по словам британки, был полностью съедобным и вкусным. "Несколько человек скептически отнеслись к моему угощению, один человек вообще отказался есть", - рассказала Крисси. Позже Листер добавила, что проработала в ветеринарной клинике три года. По ее мнению, такой необычный торт был идеальным способом попрощаться. "В нашей профессии у вас должно быть такое чувство юмора. Без смеха вы не справитесь", - призналась британка. Кроме того, угощение Крисси оценили пользователи соцсетей. "Выглядит настолько реалистично, что мне было бы трудно это съесть. Отличная работа", - писали люди в комментариях. Ранее женщина подарила сестре на день рождения торт из денег.