Угандийский "пророк" рассказал о полете на машине в небеса к Иисусу

«Я ехал сюда по скоростному шоссе Энтеббе, и я помню, как машина поднялась, и я оказываюсь в месте, полном света и изобилия. Там мне сказали, что это рай, поэтому, когда я добрался туда, я впервые встретил Иисуса один на один, еще там я встретил также своего отца, потому что мой отец был пастором»,