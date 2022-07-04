Угандийский "пророк" рассказал о полете на машине в небеса к Иисусу

Самопровозглашенный «пророк» из Уганды Уильям Ссози рассказал, что во время езды по автомагистрали его вместе с автомобилем забрал на небеса Христос, где мужчина был удостоен личного разговора с Богом. Об этом сообщает портал Matooke Republic.
«Я ехал сюда по скоростному шоссе Энтеббе, и я помню, как машина поднялась, и я оказываюсь в месте, полном света и изобилия. Там мне сказали, что это рай, поэтому, когда я добрался туда, я впервые встретил Иисуса один на один, еще там я встретил также своего отца, потому что мой отец был пастором»,
— рассказал мужчина.
По его словам, Иисус сказал мужчине склониться перед ним, после чего вставил какой-то чип ему в мозг, благодаря чему у Ссози, по его словам, теперь есть дар пророчества.
Ранее сообщалось, что в Замбии три члена секты похоронили заживо человека, надеясь что тот воскреснет.