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1 час назад

Угандийский "пророк" рассказал, что летал на автомобиле в небеса к Иисусу

Газета.Ru

Самопровозглашенный «пророк» из Уганды Уильям Ссози рассказал, что во время езды по автомагистрали его вместе с автомобилем забрал на небеса Христос, где мужчина был удостоен личного разговора с Богом. Об этом сообщает портал Matooke Republic.

Угандийский "пророк" рассказал о полете на машине в небеса к Иисусу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я ехал сюда по скоростному шоссе Энтеббе, и я помню, как машина поднялась, и я оказываюсь в месте, полном света и изобилия. Там мне сказали, что это рай, поэтому, когда я добрался туда, я впервые встретил Иисуса один на один, еще там я встретил также своего отца, потому что мой отец был пастором»,

— рассказал мужчина.

По его словам, Иисус сказал мужчине склониться перед ним, после чего вставил какой-то чип ему в мозг, благодаря чему у Ссози, по его словам, теперь есть дар пророчества.

Ранее сообщалось, что в Замбии три члена секты похоронили заживо человека, надеясь что тот воскреснет.

Безумный мир,Иисус Христос,
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