Британка нашла чужой зуб внутри выпечки из магазина

Британка купила в магазине сосиску в тесте и нашла внутри выпечки чей-то зуб, пишет LADBible.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лиз Морган зашла после работы в супермаркет и купила сосиску в тесте, чтобы перекусить, пока идет до дома. Сделав укус, женщина почувствовала во рту твердый инородный предмет. Оказалось, это был чужой зуб.

"Я начала пережевывать пищу и почувствовала что-то твердое. Это было похоже на хрящ, так что я выплюнула его. Но это был зуб",

– вспоминает Морган.

Женщина вернулась в супермаркет и рассказала о случившемся менеджеру. Сотрудник выслушал ее жалобу и посоветовал обратиться в службу поддержки клиентов, что Морган и сделала. По итогам разбирательств Лиз получила компенсацию в размере $18. Однако представители магазина сообщили, что расследование инцидента не закончилось.

"Мы серьезно относимся к вопросам безопасности и гигиены пищевых продуктов",

– говорится в заявлении.