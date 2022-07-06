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4 часа назад

Гуляющая в московском дворе свинья попала на видео

Мослента

Свинья, гуляющая на шлейке во дворе жилого в Москве, попала на видео. Ролик с животным выложили в Telegram.

Гуляющая в московском дворе свинья попала на видео
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, как мужчина идет по улице, держа на поводке крупное животное в шлейке. На опубликованном в группе фото также видно, как свинья с хозяином стоит на детской площадке.

Пользователи сети одобрительно отнеслись к прогулке необычного питомца.

«А я гуляю в нашем же районе, но с попугаями», «В Медведково на Шокальского раньше гуся выгуливали», — рассказали фолловеры.

Ранее пользователей сети развеселил боров, гуляющий с хозяином в подмосковных Люберцах.

Безумный мир,
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