Гуляющая в московском дворе свинья попала на видео

Свинья, гуляющая на шлейке во дворе жилого в Москве, попала на видео. Ролик с животным выложили в Telegram.
На кадрах видно, как мужчина идет по улице, держа на поводке крупное животное в шлейке. На опубликованном в группе фото также видно, как свинья с хозяином стоит на детской площадке.
Пользователи сети одобрительно отнеслись к прогулке необычного питомца.
«А я гуляю в нашем же районе, но с попугаями», «В Медведково на Шокальского раньше гуся выгуливали», — рассказали фолловеры.
Ранее пользователей сети развеселил боров, гуляющий с хозяином в подмосковных Люберцах.