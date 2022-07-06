Гуляющая в московском дворе свинья попала на видео

Свинья, гуляющая на шлейке во дворе жилого в Москве, попала на видео. Ролик с животным выложили в Telegram .

На кадрах видно, как мужчина идет по улице, держа на поводке крупное животное в шлейке. На опубликованном в группе фото также видно, как свинья с хозяином стоит на детской площадке.