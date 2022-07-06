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1 час назад

В Таиланде мужчина в женских трусиках крал телефоны и раздавал бездомным

Газета.Ru

В Таиланде арестовали 23-летнего местного жителя, который воровал мобильные телефоны, надев только женские трусики. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

В Таиланде мужчина в белье крал телефоны и раздавал бездомным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в провинции Накхон Найок. Мужчина, по предварительным данным, украл 128 гаджетов из нескольких магазинов, логотип которых банан. В основном, среди похищенного были мобильные телефоны — общая сумма ущерба составила около 1,9 млн бат (около 3,3 млн руб.). Украденное злоумышленник раздавал бездомным.

По словам тайца, он воровал в магазинах этой сети, потому что его привлекал желтый цвет, а женские трусики носил, чтобы чувствовать себя уверенно.

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