В Таиланде мужчина в белье крал телефоны и раздавал бездомным

В Таиланде арестовали 23-летнего местного жителя, который воровал мобильные телефоны, надев только женские трусики. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Инцидент произошел в провинции Накхон Найок. Мужчина, по предварительным данным, украл 128 гаджетов из нескольких магазинов, логотип которых банан. В основном, среди похищенного были мобильные телефоны — общая сумма ущерба составила около 1,9 млн бат (около 3,3 млн руб.). Украденное злоумышленник раздавал бездомным.
По словам тайца, он воровал в магазинах этой сети, потому что его привлекал желтый цвет, а женские трусики носил, чтобы чувствовать себя уверенно.