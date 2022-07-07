Вегетарианка согласилась съесть мясо за деньги и назвала цену

Жительница Перта, Австралия, Рози Цеппелин начала есть перед камерой и зарабатывает до 1,4 тысячи австралийских долларов (60,4 тысячи рублей) на каждом видео. Об этом сообщает The Sun.

Девушка рассказала, что самая популярная просьба среди ее клиентов — поедание пищи в помаде. Особенно мужчинам нравится, когда помада размазывается вокруг рта. На втором месте пожелание, чтобы Цеппелин во время еды говорила в камеру так, будто зритель находится в той же комнате, и они ведут беседу. Помимо этого, клиенты любят, когда кусочки пищи выпадают у нее изо рта.