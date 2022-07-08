Видеоблогер не ел две недели и рассказал о своих ощущениях

Популярный видеоблогер Mr.Beast устроил челлендж и решил попробовать не есть в течение тридцати дней. При этом, блогер попросил ни в коем случае не повторять эксперимент, так как он действительно может плохо сказаться на здоровье, а также уточнил, что группа врачей на регулярной основе будет проверять состояние его здоровья, чтобы не допустить остановки сердца.

Он договорился, что если он нарушит свой челлендж, то его побреют налысо. При этом, друзья блогера постоянно его провоцировали, поедая при нем сладости, закидывая его дом мороженым, а спустя две недели голодания они заполнили его дом свежей едой из магазина и картинами, изображающие сочные бургеры.

При этом, в начале эксперимента, он поддерживал активный образ жизни, снимая другие блоги. За это время он посетил шоколадную фабрику, играл в баскетбол и слетал на другой конец Соединенных Штатов несмотря на то, что у него началась головная боль и силы постепенно его покидали.