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3 часа назад

Видеоблогер не ел две недели и рассказал о своих ощущениях

Газета.Ru

Популярный видеоблогер Mr.Beast устроил челлендж и решил попробовать не есть в течение тридцати дней. При этом, блогер попросил ни в коем случае не повторять эксперимент, так как он действительно может плохо сказаться на здоровье, а также уточнил, что группа врачей на регулярной основе будет проверять состояние его здоровья, чтобы не допустить остановки сердца.

Видеоблогер не ел две недели и рассказал о своих ощущениях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он договорился, что если он нарушит свой челлендж, то его побреют налысо. При этом, друзья блогера постоянно его провоцировали, поедая при нем сладости, закидывая его дом мороженым, а спустя две недели голодания они заполнили его дом свежей едой из магазина и картинами, изображающие сочные бургеры.

При этом, в начале эксперимента, он поддерживал активный образ жизни, снимая другие блоги. За это время он посетил шоколадную фабрику, играл в баскетбол и слетал на другой конец Соединенных Штатов несмотря на то, что у него началась головная боль и силы постепенно его покидали.

Тем не менее, на 14-й день во время совместного кулинарного шоу со всемирно-известным шеф-поваром Гордоном Рамзи, последний его убедил попробовать кусок приготовленного им сэндвича. Видео собрало более 30 млн просмотров за несколько дней.

Безумный мир,Гордон Рамзи,
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