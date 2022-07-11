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31 минуту назад

Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности

Lenta.ru

Австралийская блогерша Эмбер Люк, сделавшая тату на глазах, назвала плюсы новой внешности. Ее комментарии приводит Daily Star.

Девушка ослепла из-за тату на глазах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, пять лет назад модель изменила цвет глаз посредством введения чернил для татуировки. Таким образом девушка обрела бирюзовые белки, однако ослепла на три недели. Тем не менее 27-летняя Люк призналась, что о проделанной манипуляции не жалеет, как и о 600 рисунках на своем теле. Юзерша утверждает, что татуировки помогли ей убедиться в том, насколько она сильна и вынослива.

С другой стороны, она подчеркивает, что упомянутые трансформации сделали ее несамостоятельной, так как периодически она страдает от кратковременной потери зрения и судорог в теле. Несмотря на это, она не отказалась от дальнейших модификаций и увеличила грудь, сделала бразильскую подтяжку ягодиц и инъекции филлеров в губы и щеки.

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