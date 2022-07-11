Девушка ослепла из-за тату на глазах

По данным издания, пять лет назад модель изменила цвет глаз посредством введения чернил для татуировки. Таким образом девушка обрела бирюзовые белки, однако ослепла на три недели. Тем не менее 27-летняя Люк призналась, что о проделанной манипуляции не жалеет, как и о 600 рисунках на своем теле. Юзерша утверждает, что татуировки помогли ей убедиться в том, насколько она сильна и вынослива.