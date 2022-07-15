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6 часов назад

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек

Lenta.ruиещё 3

В селе Крылово Пермского края в субботу, 9 июля, прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Ирину Чугаеву.

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, в 2022 году участниками праздника стали не только жители региона, но и туристы из Москвы, Орла, ЧелябинскаХанты-Мансийска и Оренбурга.

«Мы рады всем (в том числе представителям других регионов и стран), никогда не ограничивали число участников, у нас большое село», — добавила Чугаева.

Отмечается, что приуроченное к празднованию Дня Крылово мероприятие ежегодно проводится во вторую субботу июля с 2009 года. Победителем соревнования объявляется тот, чья брошенная лепешка улетит дальше.

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