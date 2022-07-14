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3 часа назад

В Британии чайка Стивен украла из магазина 18 пачек чипсов

Газета.Ru

В Британии чайка украла из магазина 18 пачек чипсов, пишет Daily Mail. Птица воровала так умело, что сотрудники супермаркета не сразу заметили пропажу.

В Британии чайка Стивен украла из магазина 18 пачек чипсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам сотрудников магазина, чайка, которую они прозвали Стивен, воровала чипсы в течение недели — за это время ей удалось украсть 18 пачек. Долгое время птица оставалась незамеченной, пока ее на месте кражи не заметила кассирша. Женщина бросилась за пернатой в погоню, позвав коллегу на помощь.

Работники супермаркета переместили коробки с чипсами в другое место, но это не остановило чайку. Она начала воровать хлеб и другую продукцию. 53-летняя Джули, которая тоже работает кассиршей в этом магазине, жалуется, что теперь у нее прибавилось работы.

«Из-за жары мы держим двери на входе открытыми. Мне теперь нужно еще и приглядывать за чайкой. Придется достать водяной пистолет», — пошутила британка.

Джули и ее коллеги надеются, что слухи о легкой добыче в их магазине не разойдутся среди других птиц.

«В следующий раз чайка, возможно, приведет всю свою семью», — добавила женщина.

Безумный мир,
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