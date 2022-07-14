В Британии чайка Стивен украла из магазина 18 пачек чипсов

В Британии чайка украла из магазина 18 пачек чипсов, пишет Daily Mail. Птица воровала так умело, что сотрудники супермаркета не сразу заметили пропажу.

По словам сотрудников магазина, чайка, которую они прозвали Стивен, воровала чипсы в течение недели — за это время ей удалось украсть 18 пачек. Долгое время птица оставалась незамеченной, пока ее на месте кражи не заметила кассирша. Женщина бросилась за пернатой в погоню, позвав коллегу на помощь.

Работники супермаркета переместили коробки с чипсами в другое место, но это не остановило чайку. Она начала воровать хлеб и другую продукцию. 53-летняя Джули, которая тоже работает кассиршей в этом магазине, жалуется, что теперь у нее прибавилось работы.

«Из-за жары мы держим двери на входе открытыми. Мне теперь нужно еще и приглядывать за чайкой. Придется достать водяной пистолет», — пошутила британка.

Джули и ее коллеги надеются, что слухи о легкой добыче в их магазине не разойдутся среди других птиц.