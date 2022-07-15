Японец четыре раза подряд забежал на Фудзияму

Бегом на Фудзияму и обратно. И так четыре раза подряд. Удивительный рекорд установил японец Руй Уэда, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

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Подняться на священную гору Фудзи – мечта каждого японца. Высота действующего вулкана почти 3800 метров. Для восхождения доступны четыре тропы. Местный атлет Руй Уэда бегом преодолел все дистанции, да еще и за один день.

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Время Уэды – 9 часов 55 минут и 41 секунда. Общая длина дистанции – 57 километров, что значительно больше классического марафона. Надо отметить, что перепад температур составляет 30 градусов: внизу жара, сверху снег, туман и слякоть. Предыдущий результат, кстати, японец улучшил почти на два часа.

«Гора Фудзи – это уникальное место. Подняться на высоту 3776 метров четыре раза – это незабываемый опыт. Самый большой вывод, который я сделал, заключается в том, что человеку по силам справиться с любой задачей. Сегодня я стал сильнее»,

– сказал Руй Уэда.

Но стать сильнее неподготовленному человеку невозможно. Многократная смена давления, работа на переделе, нехватка кислорода и зашкаливающий пульс – такой забег легко отправит в больницу даже опытного спортсмена. На высоте выше 2000 метров может развиться горная болезнь: головокружение, тошнота, головная боль и проблемы с дыханием.

«Любая работа мышц требует большего притока кислорода, больше питательных веществ. Начинает сердце биться быстрее, то есть количество крови увеличивается. Приток к мышцам, органам и другим системам, которые необходимы для нормального функционирования. Дальше у вас начинают максимально расширяться сосуды. Здесь та же самая идея: чтобы больше крови и питательных веществ поступило к мышцам, соответственно, чтобы мышцы смогли выполнять свою функцию»,

– сказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой-сердечно сосудистой хирургии РУДН Заур Шугушев.

Скайраннер – атлет, который специализируется на горных дистанциях, пролегающих на высоте выше двух километров. В коллекции японца есть и победы на дистанциях 100 километров в США и Франции. Легкой атлетикой Руй начал заниматься еще в детстве, правда, без особых результатов. Первый успех к нему пришел, когда он переключился именно на скайраннинг и ультрамарафоны.