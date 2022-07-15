Женщина перепутала змею со шлангом и напоила ее водой

69-летняя Дайанн Мартин из Ливерпуля рассказала, что когда возилась в саду, обратила внимание на яркое пятно возле ее водосточной трубы. Сначала Диана подумала, что это ее шланг, но когда объект начал двигаться, она в страхе замерла.

Фото: Pixnio Pixnio

"Это что-то подняло голову, и я подумала: «Боже мой!» Единственное, что постоянно приходило мне в голову, это то, что это существо ядовито, поэтому я просто замерла", — рассказала она.

После неудачной попытки связаться со службой спасения животных Дайан позвонила в местный полицейский участок. В течение часа к ней прибыл инспектор.

Пока женщина ждала подмогу, она заметила, что змея спешит в канализацию. Чтобы он змея не уползла в канализацию, женщина решила ее напоить.

"Я начала думать, что она может пить, поэтому я включила кран, и змея вернулась. Минут десять она пила воду, а затем подняла голову и посмотрела мне в глаза. Клянусь, что было чувство, будто она говорит мне спасибо", — рассказала женщина.

Позже выяснилось, что на самом деле рептилия была североамериканской кукурузной змеей. Кукурузные змеи относятся к североамериканским видам крысиных змей. Они не ядовиты и не опасны для человека.