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2 часа назад

В Британии рыжих бесплатно пускают в кинотеатры

Секрет Фирмы

Британская сеть кинотеатров Showcase Cinemas начала предлагать бесплатные билеты людям с рыжими волосами. Решение приняли из-за сильной жары в королевстве. Люди со светлой кожей и рыжими волосами сильнее других подвержены влиянию солнца, поэтому кинотеатр предложил им переждать самые жаркие часы в кинозалах за просмотром фильма. Об этом сообщило издание Daily Star.

В Британии рыжих бесплатно пускают в кинотеатры
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Эксперты говорят, что в Великобритании скоро наступят самые жаркие дни за всю историю страны. Поскольку рыжие более уязвимы к солнцу, чем большинство людей, мы даём им бесплатное укрытие от солнца внутри наших полностью кондиционированных кинотеатров», — сказано в описании акции.

Акция будет действовать 18 и 19 июля, когда воздух в стране прогреется до 38 и 39 градусов соответственно. На каждого участника предусмотрено по одному билету на любой сеанс. В середине июля в Европе установилась рекордно жаркая погода. Во многих регионах фиксируют температуру выше 40 градусов. Жара привела к серьёзным пожарам, из-за которых жители Франции, Испании, Греции и других стран были вынуждены покинуть свои дома. В Испании от жары за последние дни погибли 360 человек.

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