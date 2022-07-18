В Уэльсе жена подарила мужу секс-куклу, похожую на себя, для тех случаев, когда у нее "нет настроения". Об этом пишет Mirror.

23-летняя Шар Грей устала бороться со слишком высоким либидо своего 28-летнего мужа Каллума и потратила £1500 на секс-куклу, очень похожую на себя. Пара, зарабатывающая на жизнь на OnlyFans, назвала куклу Ди и утверждает, что ее присутствие дома – это простой способ "придать отношениям пикантности", не прибегая к сексу втроем с другим человеком. Они утверждают, что Ди "разожгла их сексуальную жизнь", но при этом никто никого не ревнует.