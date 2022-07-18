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3 часа назад

Жена подарила мужу со слишком высоким либидо секс-куклу, похожую на себя

Газета.Ru

В Уэльсе жена подарила мужу секс-куклу, похожую на себя, для тех случаев, когда у нее "нет настроения". Об этом пишет Mirror.

Жена подарила мужу секс-куклу, похожую на себя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

23-летняя Шар Грей устала бороться со слишком высоким либидо своего 28-летнего мужа Каллума и потратила £1500 на секс-куклу, очень похожую на себя. Пара, зарабатывающая на жизнь на OnlyFans, назвала куклу Ди и утверждает, что ее присутствие дома – это простой способ "придать отношениям пикантности", не прибегая к сексу втроем с другим человеком. Они утверждают, что Ди "разожгла их сексуальную жизнь", но при этом никто никого не ревнует.

"Ди определенно улучшила нашу сексуальную жизнь. И это здорово, потому что у Каллума сильное либидо, и, если я не в настроении, у него есть Ди. Она не "просто кукла" – мы очень привязаны к ней",

– рассказала Шар.

Шар и Каллум относятся к Ди как к настоящему человеку – одевают ее в разные платья, берут с собой в поездки и даже вместе с ней смотрят телевизор.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что американка бросила работу уборщицы и стала моделью OnlyFans.

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