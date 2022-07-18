Британец ест только просроченные продукты, чтобы прославиться

Мужчина с «титановым животом» стал популярным из-за того, что ел просроченные продукты.

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44-летний британец Гэвин Рен консультирует организации относительно того, как сделать производство продуктов питания более устойчивым, прославился в соцсетях своим экспериментом. Так, он набрал более четырех миллионов просмотров на TikTok, где экспериментирует с тем, насколько он может увеличить срок годности своих продуктов, без вреда для здоровья.

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Британец начал есть только просроченную еду и уверяет, что все равно чувствует себя «в полном порядке» и клянется, что у него «ни разу» не было проблем с желудком.

«Я вырос в семье, где, если что-то выглядело и пахло нормально, его просто съедали», — заявил он.

Британец хочет, чтобы еда не выбрасывалась, когда в этом нет необходимости, особенно, учитывая высокие цены на продукты.

«Смысл испытаний не в том, чтобы кого-то шокировать или вывести из себя, а в том, чтобы показать людям, что еда может храниться гораздо дольше, чем вы ожидаете», — говорит он.

Когда Гэвин съел яйцо, срок годности которого истек 73 дня назад, с ним все было в порядке.

«Много лет я знал, что яйца хранятся намного дольше, чем их срок годности. Это то, что я узнал около 10 лет назад», — говорит он.

С февраля по май 2022 года Гэвин каждый день помещал два яйца в воду после истечения их срока годности, чтобы посмотреть, всплывут ли они, тем самым указав, что они испортились.

На 73-й день одно яйцо всплыло, а другое нет. Он проверил яйца на вкус и они оба были съедобными.

В ходе следующего эксперимента он ел просроченный хумус каждый день в течение двух недель и остановился только тогда, когда отправил образец микробиологу, который обнаружил в пище бактерии и посоветовал ему не есть ее.

Хотя он и последовал этому совету, он не считает, что бактерии, размножающиеся в хумусе, испортили его эксперимент:

«Я ел его каждый божий день две недели и чувствовал себя прекрасно».

Однако эксперты советуют не экспериментировать так и придерживаться указанных сроков годности.