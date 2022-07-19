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1 час назад

Дом с тюрьмой на кухне предложили купить в США

Lenta.ru

В США предложили купить необычный дом. Особняк с двумя тюремными камерами внутри выставили на продажу в штате Огайо, сообщает New York Post.

Дом с тюрьмой на кухне предложили купить в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Владелец запросил за объект 275 тысяч долларов. По словам риелтора Райана Стэкхауса, многие выразили желание увидеть дом вживую. Камеры находятся между кухней и гостиной. Первый собственник забрал их из тюрьмы, в которой содержали знаменитого грабителя банков Джона Диллинджера, и включил в интерьер особняка при строительстве в 1972 году. Дом использовался им в качестве места для вечеринок.

Площадь двухэтажного здания составляет около 600 квадратных метров. Помимо тюремных камер, в нем есть джакузи, сауна, бассейн и игровая комната с музыкальным автоматом и пинболом. Также имеются четыре спальни и четыре ванные, вторая кухня, гостиная с выходом на балкон и двухместный гараж.

Безумный мир,Джон Диллинджер,
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