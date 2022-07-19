Дом с тюрьмой на кухне предложили купить в США

В США предложили купить необычный дом. Особняк с двумя тюремными камерами внутри выставили на продажу в штате Огайо, сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Владелец запросил за объект 275 тысяч долларов. По словам риелтора Райана Стэкхауса, многие выразили желание увидеть дом вживую. Камеры находятся между кухней и гостиной. Первый собственник забрал их из тюрьмы, в которой содержали знаменитого грабителя банков Джона Диллинджера, и включил в интерьер особняка при строительстве в 1972 году. Дом использовался им в качестве места для вечеринок.