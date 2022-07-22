Игру в квиддич переименуют из-за критики в адрес Джоан Роулинг

Международная ассоциация квиддича (IQA) сообщила, что изменит название игры, вдохновленной книгами о Гарри Поттере.

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Теперь такие соревнования будут называться квадболом. В IQA пояснили, что решение было принято в связи с тем, что товарный знак «квиддич» принадлежит кинокомпании Warner Bros. Из-за этого ассоциация сталкивалась с различными трудностями при продвижении этого вида спорта.

Также решение переименовать квиддич было связано с критикой в адрес писательницы Джоан Роулинг, создавшей серию книг о Гарри Поттере. В заявлении IQA отмечается, что Роулинг часто мелькает в СМИ из-за ее трансфобных высказываний.