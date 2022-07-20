Застрявшему в банке белому медведю после операции подарят 50 кг рыбы

Белый медведь, в чьей пасти застряла банка сгущенки, не сможет какое-то время охотиться, поэтому ему подарят 50 килограммов рыбы, сообщается в Telegram-канале «Mash».

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Московские ветеринары уже вылетели на помощь белому медведю в поселок Диксон. Они планируют усыпить животное, затем снять банку и обработать рану. После этого медведя отвезут подальше и оставят около 50 килограммов рыбы. Зверь не сможет какое-то время охотиться, поэтому такой подарок ему пригодится.