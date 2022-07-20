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59 минут назад

Застрявшему в банке белому медведю после операции подарят 50 кг рыбы

Газета.Ru

Белый медведь, в чьей пасти застряла банка сгущенки, не сможет какое-то время охотиться, поэтому ему подарят 50 килограммов рыбы, сообщается в Telegram-канале «Mash».

Застрявшему в банке белому медведю после операции подарят 50 кг рыбы
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Московские ветеринары уже вылетели на помощь белому медведю в поселок Диксон. Они планируют усыпить животное, затем снять банку и обработать рану. После этого медведя отвезут подальше и оставят около 50 килограммов рыбы. Зверь не сможет какое-то время охотиться, поэтому такой подарок ему пригодится.

Медведь сам вышел к людям, чтобы попросить помощи. Местные жители пытались снять банку сгущенки, но у них не получилось. Начальник аэропорта ближе остальных подошел к цели, потому что ему удалось зацепиться за жестянку, однако банка слишком плотно застряла. Ветеринары из Москвы уже летят спасать краснокнижное животное

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