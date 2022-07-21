Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото

«Когда он впервые написал мне, я спросила, откуда у него мой номер. Он ответил, что получил его от моего мужа. Сначала я была просто раздражена, но со временем начала замечать нотки флирта в его сообщениях. В течение нескольких дней они становились все более и более неуместными, после чего я попросила его остановиться»,