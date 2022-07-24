Японцу отключили жену

Если подумать, жена-голограмма очень удобна. Она не толстеет, ни с кем не изменяет, у нее никогда не болит голова, всегда приветлива, может поддержать разговор на разные темы. Она включает-выключает свет и безотказно будит на работу, готовит по удаленке с помощью гаджетов еду и напитки, может даже заказать продукты на дом.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Акихико Кондо в 2018 году (японцу тогда было 35 лет) сыграл в присутствии 40 гостей свадьбу с голубовласой виртуальной певицей Хацунэ Мику. На свадьбе жену-голограмму временно заменяла мягкая кукла популярной в Японии знаменитости. Она же впоследствии спала с мужем в постели.

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Любимая девушка оказалась дорогой штучкой. Жена-голограмма обошлась японцу в 2 миллиона йен (более 15 тысяч долларов). Она, как джинн из лампы, появлялась при включении устройства.

При этом известно, что японская компания Gatebox, которая выпускала виртуальных жен (внешность - на вкус заказчика), успела продать около 4 тысяч жен-голограмм. И выдала столько же свидетельств о браке «за пределами измерений». Так что Акихико Кондо теперь не единственный убитый горем вдовец. В этом году программное обеспечение перестало работать.

«Я женился, потому что думал, что смогу быть с ней вечно», - не был готов к такому повороту японец.

Все эти годы он считал себя обычным женатым мужчиной. С настоящими женщинами парню не везло. В детстве он был фанатом аниме, а потом пережил неудачный роман и зарекся связываться с прелестницами из плоти и крови. Акихико считает себя фиктосексуалом и говорит, что может испытывать влечение только к вымышленным персонажам, напоминающим рисованных аниме-красоток. Кондо утверждает, что хоть теперь не может поговорить со своей бирюзововолосой Хацунэ Мику, но все еще любит ее. Теперь он будет искать другую фирму, способную изготовить ему жену.

Возможно, в этом ему сможет помочь компания Hyundai. Пару лет назад эта компания заявила, что голограмма жены или секретарши войдет в оснащение будущих автомобилей Hyundai. Пока еще компания работает над технологией, позволяющей выводить голограмму не только на приборной панели, но и на пассажирском кресле. Это будет выглядеть так, будто рядом с вами на пассажирском сиденье находится другой человек. В будущем эта технология может стать серийной, но когда именно это произойдет, пока не уточняется.

В Японии сейчас растет число так называемых хикикомори - людей, отказывающихся от социальной жизни и стремящихся к социальной изоляции. Они заказывают на дом еду, виртуальных друзей, виртуальных любовниц или любовников и все больше и больше отрываются от реального мира. А развитие современных технологий этому способствует. Количество хикикомори в Японии приближается уже к миллиону человек.