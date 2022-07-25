Летучая мышь прорыла тоннель в квартиру в Новосибирске

«Благо я не одна живу, с мужем, а если молодая девушка жила бы одна, как бы она ловила ее? В общем, в течение часа муж пытался поймать ее, она то летала, то убегала, да и ловить такое существо страшно. Но поймали и отпустили на улицу, улетела в сторону поля»,