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3 часа назад

Летучая мышь прорыла тоннель в квартиру жительницы Новосибирска

НДН.Инфо

Крылатое млекопитающие удалось отловить за час.

Летучая мышь прорыла тоннель в квартиру в Новосибирске
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

В социальных сетях жительница Новосибирска поведала удивительную историю о летучей мыши, которая ей повстречалась. По словам сибирячки, ночной зверь не залетел в окно, как это обычно бывает, а прорыл тоннель.

«Мы до сих пор в шоке. Сегодня днем я обнаружила летучую мышь у себя в ванной, она ползла под трубами. Мы с мужем заметили, что она как-то прорыла нору под трубой унитаза, по-другому она не оказалась бы у нас в ванной»,

— пишет женщина в паблике «Наш дом Слобода».

Перепугавшаяся сибирячка позвонила в МЧС, чтобы спасатели ей помогли избавится от незваного гостя, но те объяснили, что подобным не занимаются — ловите сами.

«Благо я не одна живу, с мужем, а если молодая девушка жила бы одна, как бы она ловила ее? В общем, в течение часа муж пытался поймать ее, она то летала, то убегала, да и ловить такое существо страшно. Но поймали и отпустили на улицу, улетела в сторону поля»,

— сетует женщина.

Для шокированной женщины остается загадкой, как маленькому животному удалось прорыть тоннель.

Напомним, ранее «вампир» перепугал жителя Новосибирска, он не смог справиться с ним самостоятельно.

Безумный мир,
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