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2 часа назад

Филиппинец взял с собой в отпуск подушку с лицом жены

Газета.Ru

Житель Филиппин взял с собой в отпуск подушку с лицом жены, пишет NDTV. По словам мужчины, супруга заболела и не смогла поехать с ним, и таким образом он хотел ее поддержать.

Филиппинец взял с собой в отпуск подушку с лицом жены
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Как рассказал Раймонд Фортунадо, они с женой Джоанной давно планировали слетать отдохнуть, но в последний момент женщина заболела. Несмотря на это, мужчина не стал отменять поездку и нашел способ, как выйти из этой ситуации. Он сделал подушку с лицом супруги и пообещал, что будет с ней везде ходить.

Раймонд выполнил свое обещание и фотографировался с подушкой даже во время дайвинга, шоппинга и на завтраке в отеле. После того, как Фортунадо опубликовал снимки в соцсетях, комментаторы позавидовали, что у Джоанны такой креативный супруг.

«Смеюсь до слез, это очень мило», — писали люди.

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