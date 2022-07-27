Похожие на конструктор Lego виниры подняли на смех в сети

Юзер с никнеймом jamiegriffithx продемонстрировал в кадре обновленную улыбку и ответил на комментарий одного из подписчиков, который принял виниры за коронки. Так, Гриффит запечатлел свои зубы крупным планом и в нескольких ракурсах, чтобы доказать обратное. Кроме того, он упомянул, что процедура обошлась ему восемь тысяч фунтов стерлингов (около 572 тысяч рублей).